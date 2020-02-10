لايبزيج يُبقي المنافسة في البوندسليجا على قيد الحياة بإسقاط بايرن ميونخ في فخ التعادل

أوقف لايبزيج الثاني سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه على التعادل السلبي مساء اليوم الأحد 9-2-2020، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ في ختام المرحلة الحادية والعشرين بالدوري الألماني “البوندسليجا”.

وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بتحقيق الفوز السابع على التوالي، لكن لايبزيج قدم مباراة جيدة وكان قاب قوسين أو أدنى أن ينتزع فوزاً غالياً من النادي البافاري بالنظر إلى الفرص التي سنتحت لمهاجميه خصوصاً الدولي تيمو فيرنر في الشوط الثاني.

ورضي الفريقان بالتعادل على غرار مواجهتهما ذهابا 1-1، وبقي بالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة (43 لبايرن ميونيخ و42 للايبزيج) لتشتعل المنافسة على لقب البوندسليجا بين المراكز الاربعة حيث يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويليه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فى المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وهو التعادل الثالث بين الفريقين في ثماني مواجهات بينهما، حقق خلالها بايرن ميونيخ أربعة انتصارات مقابل خسارتين.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل في المباراة والأكثر استحواذاً حيث بلغت النسبة 80 بالمئة في إحدى فتراتها، لكن مهاجميه واجهوا تكتلا دفاعياً رائعاً للضيوف فندرت الفرص الحقيقية للتسجيل لأصحاب الأرض.

وتابع بايرن ميونيخ سيطرته في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى لايبزيج الذي كان أخطر في الهجمات المرتدة وكاد يهز الشباك في ثلاث محاولات بينها فرصتان للدولي تيمو فيرنر، فيما سنحت فرصة واحدة خطرة للنادي البافاري أهدرها الدولي ليون غوريتسكا.

وكانت أول وأخطر فرصة تسديدة قوية للدولي الإسباني تياجو ألكانتارا من خارج المنطقة ابعدها الحارس المجري بيتر غولاتشي الى ركنية (5).

وكاد فيرنر يفعلها من هجمة مرتدة بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مانويل نوير (24).

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ورد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباشرة عندما استغل كرة مرتدة من المدافع مارسيل هالشتنبرغ امام المرمى اثر تمريرة عرضية للكندي ألفونسو ديفيس مرت بجوار القائم الأيسر للحارس (25).

وكاد ليفاندوفسكي يترجم أفضلية النادي البافاري بتسديدة على الطائر من مسافة قريبة لكن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ابعدها من باب المرمى الى ركنية لم تثمر (39).

وأهدر قائد لايبزيج الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى المشرع فسددها قوية فوق العارضة (46).

وكاد فيرنر يفعلها عندما استغل كرة رأسية خاطئة لجيروم بواتنغ فراوغ نوير الذي خرج لملاقاته وحاول تسديدها داخل المرمى لكنها ارتطمت بالنمسوي دافيد ألابا وتحولت الى ركنية لم تثمر (49).

ودفع هانزي فليك بالبرازيلي فيليبي كوتينيو مكان سيرج جنابري (60).

وأهدر فيرنر فرصة ثمينة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل المنطقة ودون مراقبة سددها بيمناه بجوار القائم الأيمن لنوير (63).

وأنقذ غولاتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لليون جوريتسكا بيمناه من داخل المنطقة حولها إلى ركنية (79).

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.