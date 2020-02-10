نتيجة مباراة الاسماعيلي والزمالك فى الدوري المصري

حقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً امام مضيفه نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بعد ان كان متأخراً بهدف فى الشوط الاول، وذلك ضمن اهم مباريات اليوم الاحد 9-2-2020 على ستاد الاسماعيلية، بالأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز (مؤجلة من يوم 23/1/2020).

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وتقدم الاسماعيلي فى الدقيقة 33 من ركلة جزاء نفذها باهر المحمدي، وتعادل الزمالك فى الدقيقة 61 عن طريق أوبام، قبل ان يسجل هدف الفوز اللاعب محمود علاء من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة 31 محتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة 21 فى المركز التاسع.

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وسُجل هدف الاسماعيلي الوحيد فى الدقيقة 33 من ركلة جزاء صحيحة على مدافع الزمالك “أحمد عيد” بعد إعاقته لمدبولي، نفذها اللاعب باهر المحمدي ليعطي الافضلية للدراويش فى الشوط الاول.

وفى الشوط الثاني قلب الزمالك الطاولة وتعادل فى الدقيقة 61، جاءت لعبة الهدف بتمريرة طولية من فرجاني ساسي إلى محمد أوناجم على الجهة اليمنى ليوزعها النجم المغربي داخل منطقة الجزاء نحو يوسف أوباما الذي حولها برأسه بشكل رائع في الشباك.

وفى الدقيقة 65 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك لصالح مصطفى محمد ضد حارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي بعد عرقلته لمهاجم الزمالك باليد، نفذها محمود علاء ووضع الكرة بباطن القدم اليمنى على أقصى يمين الحارس الذي طار في اليسار، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.