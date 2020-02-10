ريال مدريد يصالح أنصاره بعد صدمة الكأس بفوز عريض على أوساسونا

واصل ريال مدريد مسيرته الرائعة وحول تأخره إلى فوز كبير 4-1 على أوساسونا محققًا انتصاره الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأحد 9-2-2020.

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته لترتيب جدول الليجا برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد اوساسونا عند النقطة 28 فى المركز الثاني عشر.

وأراد ريال مدريد التعافي من هزيمته بملعبه 4-3 أمام ريال سوسيداد بكأس الملك يوم الخميس لكنه بدأ بشكل سيء بعد أن منح أوناي نونييز التقدم لأوساسونا في الدقيقة 14 بضربة رأس رائعة بعد ركلة ركنية.

وأظهر ريال بعض علامات الخوف لكن لاعب الوسط إيسكو تعادل في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس الزوار في المقدمة بعدها بخمس دقائق من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو.

ووسع البديلان لوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش الفارق بهدفين قبل النهاية ليعزز فريق المدرب زين الدين زيدان صدارته بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة الذي يزور ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

بدأ اللقاء بضغط عالي من فريق اوساسونا على مرمي ريال مدريد، بدأها اللاعب برسناك فى الدقيقة 8 بتصويبة صاروحية خرجت على يمين مرمى الحارس تيبو كوروتوا.

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وفى الدقيقة 13 سجل أوناي جارسيا الهدف الاول لأوساسونا من ركلة ركنية ثانية لأوساسونا منذ البداية وعرضية داخل المنطقة ارتقى لها جارسيا دون رقابة وضعها ببراعة في المرمى، وسط متابعة من الحارس كورتوا.

وفى الدقيقة 15 كاد كريم بنزيمة ان يتعادل للريال بعد ان راوغ حارس أوساسونا وصوب في المرمى ولكن المدافع أوناي جارسيا واصل التألق، وكما سجل لفريقه أنقذ فريقه وأبعد كرة من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 32 تدراك الريال التعادل من خلال اللاعب ايسكو، بعد ان استلم تمريرة من جاريث بيل ذهبت داخل منطقة الجزاء على قدم إيسكو الذي أرسل تصويبة طائرة في الشباك.

وبعد دقائق قليلة استطاع الريال ان يتقدم بالهدف الثاني عن طريق قائد الفريق رامس، من ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء و سدد راموس بالرأس هدف رائع من صناعة بالرأس لكاسيميرو لعبة طائرة رائعة للميرنجي، وانتهي الشوط الاول تقدم الريال بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثاني سعي ريال مدريد الى حسم اللقاء، وبالفعل استطاع اللاعب فاسكيز ان يسجل الهدف الثالث ويقتل المباراة فى الدقيقة 84 بتمريرة رائعة من “كريم بنزيمة” لزميله الذي سجل هدفًا رائعًا بتصويبة في الشباك من انفراد صريح.

وفى الوقت المحتسب بدلا من الضائع 90 (+2) اختتم رباعية الريال يوفيتش من كرة على الطائر، لتنطلق صافرة نهاية المباراة بانتصار ساحق للميرنجي.