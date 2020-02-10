رياضة | أمير مرتضى يكشف تفاصيل خطاب الزمالك الجديد لـ"الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف تفاصيل خطاب الزمالك الجديد لـ"الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء أرسلت خطاب رسمي إلى الكاف من من أجل خوض مباراة الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي على استاد القاهرة الدولي يوم 29 فبراير الجاري.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "أرسلنا رغبتنا في خوض مباراة الترجي التونسي على استاد القاهرة وننتظر الموافقة الأمنية، أرسلنا بشكل رسمي أننا نريد اللعب يوم 29 فبراير أمام الترجي".

وأضاف: "كل الفريق سيتوجه لقطر في كأس السوبر، المدير الفني باتريس كارتيرون حريص على أن يضم كل اللاعبين لأن السوبر المصري بعد الإفريقي، ويريد أن يكون جميع اللاعبين تحت عينيه ويخلق منافسة".

واختتم: "الفريق سيتوجه بعد غد لقطر الساعة التاسعة صباحًا، وبعد المباراة سنعود للقاهرة يوم 15 ، والسفر للإمارات يوم 17 فبراير".