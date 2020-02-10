رياضة | بعد فوز الإنتر أمام ميلان .. ريمونتادا غير مسبوقة وزلاتان المسجل الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الإنتر أمام ميلان .. ريمونتادا غير مسبوقة وزلاتان المسجل الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق إنتر ميلان الإيطالي ديربي الغضب أمام جاره ميلان برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو أمس الأحد، لحساب الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد الإنتر تقدم الروسونيري بهدفين في شوط المباراة الأول، بفضل الثنائي أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يرد النيرادزوري برباعية سجلها مارسيلو بروزوفيتش وماتياس فيسينو وستيفان دي فري وروميلو لوكاكو.

وشهد ديربي الغضب عدة ظواهر مميزة، شهدتها المباراة الأعنف والأشهر في إيطاليا، يسلط لكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء عليها خلال السطور التالية.

تألق أبرا كادبرا يواصل النجم المخضرم زلاتان إباهيموفيتش تألقه في ديربي "ديلا مادونينا"، بعد أن أضاف لرصيده هدفاً وصناعة هدف آخر لاريبيتش، ليرفع رصيده لأربعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، في الديربيرات التي خاضها بقميص ميلان ضد ناديه السابق الإنتر.

المسجل الأكبر سناً وبهدفه اليوم في شباك الإنتر، أصبح القيدوم السويدي المسجل الأكبر سناً في تاريخ ديربي الغضب، حيث سجل هدفه بسن 38 عاماً و128 يوماً، ويكسر رقم مواطنه ولاعب ميلان السابق "ليدهولم" صاحب الـ38 عاماً و43 يوماً حين تسجيل الهدف. Advertisements

هدف العقد الثالث وأصبح إبرا كادبرا اللاعب الوحيد الذي سجل في ديربي الغضب خلال ثلاث عقود، حيث سجل بقميص الإنتر ضد ميلان في الفترة بين 2006 حتى 2010، وسجل بقميص الميلان في الفترة بين 2010 حى 2012، ومن ثم أضاف هدفاًجديداً في العقد الثالث الذي بدأ في العام الجاري.

ريمونتادا غير مسبوقة عاد الإنتر من تأخر بفارق هدفين، ليفوز برباعية، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى منذ عام 1949، فشل خلاها أحد الطرفين في العودة من تأخر بفارق هدفين ليفوز باللقاء.

لوكاكو ينضم لقائمة الأساطير بهدفيه في الذهاب والإياب، سجل القاطرة البلجيكية روميلو لوكاكو رقماً مميزاً، ليصبح الأجنبي السادس في تاريخ القمة، الذي يسجل خلال أول لقائين له، بعد الفرنسي يوري دجوركاييف، والظاهرة رونالدو، ودييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الحالي، والأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش، والمهاجم الأرجنتيني المميز دييجو ميليتو.