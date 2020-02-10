رياضة | أهداف مباراة إنتر ميلان و ميلان في الدوري الإيطالي اليوم 9 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة إنتر ميلان و ميلان في الدوري الإيطالي اليوم 9 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان، بنتيجة (4-2)، بعدما نجح الأفاعي في قلب التأخر بثنائية نظيفة في الشوط الأول، لفوز، بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان بالدقائق 40 و46 بالشوط الأول، وقلب إنتر النتيجة في الشوط الثاني، بعدما سجل رباعية عن طريق مارسيلو بروزوفيتش بالدقيقة 51، ماتياس فيتشينو بالدقيقة 54 وستيفان دي فري بالدقيقة 70، وروميلو لوكاكو بالدقيقة 94.