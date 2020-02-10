رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حقق فريق برشلونة فوزا هاما على حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2019 - 2020.

افتتح سيرجيو كاناليس لاعب ريال بيتيس أهداف المباراة بالدقيقة 6 من ركلة جزاء، وتعادل فرينكي دي يونج لفريق برشلونة بالدقيقة 9، وعاد نبيل فقير ومنح فريق بيتيس التقدم مجددًا بالدقيقة 26، وتعادل البرسا بهدف لسيرجيو بوسكيتس بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب كليمنت لينجليت في احراز هدف الفوز لفريق برشلونة بالدقيقة 72 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة حالتين طرد، الأولي للاعب نبيل فقير لاعب ريال بيتيس بالدقيقة 76، بينما الحالة الثانية للاعب برشلونة كليمنت لينجليت بالدقيقة 79 من زمن اللقاء. Advertisements

ترتيب برشلونة وريال بيتيس بالدوري الإسباني: بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 49 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة بالمركز الثالث عشر.

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني: ينتظر فريق برشلونة مواجهة قوية ضد فريق خيتافي صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وذلك يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.