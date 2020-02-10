رياضة | ديربي الغضب.. إنتر يذيق ميلان مرارة الريمونتادا ويعود لصدارة الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي الغضب.. إنتر يذيق ميلان مرارة الريمونتادا ويعود لصدارة الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز بفوز الإنتر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

افتتح التسجيل لمصلحة ميلان اللاعب أنتي ريبيتش في الدقيقة 40، وبعدها بخمس دقائق أضاف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني لمصلحة الميلان في الدقيقة الأولى من الوقت الأضافي من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن الإنتر من قلب الطاولة على الميلان، حيث تمكن اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من تقليص النتيجة في الدقيقة 50.

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وفي الدقيقة 53 تمكن اللاعب ماتياس فيتشينو من إضافة هدف التعادل لمصلحة إنتر ميلان، وفي الدقيقة 70، تمكن ستيفان دي فري، من إضافة هدف التقدم لمصلحة الإنتر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني، تمكن روميلو لوكاكو من إضافة الهدف الرابع لمصلحة الإنتر، بعد رأسية رائعة في شباك دوناروما حارس الميلان.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 53 في صدارة جدول الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يبقى أي سي ميلان في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.