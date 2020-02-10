رياضة | سعفان الصغير: افتراء محمد عواد على الإسماعيلي سبب وجوده على دكة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير: افتراء محمد عواد على الإسماعيلي سبب وجوده على دكة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سعفان الصغير مدرب حراس مرمي نادي الإسماعيلي عن محمد عواد حارس مرمي الزمالك، والذى إنتقل للقلعة البيضاء بداية الموسم الحالي.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عواد افترى على النادي الإسماعيلي، ربنا منحه نعمة المشاركة أساسيا في الإسماعيلي ولكن افترائه على النادي، دلوقتي أصبح على دكة الزمالك"

وكان محمد عواد حارس لعرين الزمالك خلال ولاية الصربي ميتشو سريدوفيتش المدير الفنى السابق للأبيض، ولكن خلال الولاية الحالية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يجلس عواد على دكة البدلاء ويلعب بدلًا منه محمد أبو جبل.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على حساب نادى الإسماعيلي بهدفين لهدف ببطولة الدوري المصري قبل مواجهة الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم 14 فبراير.