رياضة | أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 9 / 2 / 2020:

نشرة أخبار النادي الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء غد الانثين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - أحمد الشيخ - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - جيرالدو - محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي - أليو بادجي.

خاص.. عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض الأهلي مباراة ودية أمام أورلاندو استعدادًا لموقعة صن داونز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة خوض الفريق الأحمر مباراة ودية أمام فريق أورلاندو الجنوب الإفريقي استعدادًا مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، كيف يمكن خوض مباراة ودية قبل ساعات من مواجهة هامة أمام صن دوانز".

وأضاف عبد الحفيظ :"لا أعلم السبب والقصد من وراء مثل هذه الأخبار، لم نحدد حتى الآن موعد سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، وسيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم 29 من فبراير الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم

رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

حرص الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، على الكشف عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقترابه من الأهلي المصري.

وخرج السومة في مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أوجه رسالة لجمهور الأهلي المصري بشأن مفاوضات نادي القرن في إفريقيا، أن كل ما أثير عن انتقالي كان فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

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وأكمل السومة: "الأهلي المصري فريق كبير ولكني مرتبط بعقد مع أهلي جدة وأحترم تعاقدي.. المستشار تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية) لم يتحدث معي بشأن الانتقال للأهلي المصري. وكما ذكرت، لدي عقد مع الأهلي السعودي".

واختتم السومة: "كان لدي عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما، لكن لم تتم الأمور".

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أنه يعمل حاليا على تجهيز نجم الفريق رمضان صبحي، من أجل اللحاق بموقعة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرفض جهاز الكرة بنادى الأهلى، التسرع فى عملية عودة رمضان صبحى، جناح الفريق، فى المباريات المحلية المقبلة.

وقام الطاقم الطبى للفريق بتوجيه نصيحة للجهاز الفني بضرورة منح اللاعب الوقت الكافى، حتى يتعافى من إصابة المزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها قبل أسابيع، وذلك من أجل التئام التمزق بنسبة 100% لتجنب أى مضاعفات.

ويفكر الجهاز الفنى فى استبعاد اللاعب من عدد من المباريات المحلية المقبلة، حتى يدخل مواجهة صن داونز المقرر لها 29 فبراير، وهو فى قمة جاهزيته.

يشار إلى أن رمضان صبحى كان أحد العناصر المهمة والأساسية فى تشكيل نادى الأهلى بالفترة الماضية، قبل أن يتعرض لتمزق من الدرجة الثانية.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

الموعد النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة كل من الأهلي والزمالك اليوم لإبلاغهم بموعد ومكان إقامة مباراة الفريقين فى ختام الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف اتحاد الكرة ولجنة المسابقات عن موعد مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري والتى ستكون يوم 24 فبراير القادم فى تمام السابعة ونصف مساء على استاد القاهرة الدولى.

يذكر أن الأهلي والزمالك سيلعبان على كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لذلك قام اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الدوري بين الفريقين يوم 24 فبراير.

وكان أثيرت أنباء خلال الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل مباراة القمة بالدوري، إلا أن مصدر باتحاد الكرة كشف ل"الخليج 365 الرياضي" أن المباراة فى موعدها حتى الأن لإنتظام المسابقة.

رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدخال عنصر جديد على التشكيل الأساسي خلال مواجهة طلائع الجيش، بالجولة المقبلة من الدوري العام.

ويفكر فايلر في الاستعانة بخدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق وإدخاله ضمن الكتيبة الأساسية خلال تلك المباراة، لزيادة الخطورة والفاعلية الهجومية على المرمى.

وينوي فايلر وضع حسين الشحات نجم الفريق على دكة البدلاء بالمباراة المقبلة والاستعانة بكهربا، بعد ظهور الشحات بمستوى متواضع خلال مواجهة بيراميدز سبورت، بالمسابقة.

وأبدى السويسري، استياءه الشديد من مستوى الشحات خلال المباراة، الأمر الذي دعاه لعقد معه جلسة اليوم أثناء التدريبات وطالبه بالعودة لمستواه المميز، قبل استبعاده من التشكيل الأساسي.

ويلتقي الأهلي طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.