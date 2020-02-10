رياضة | عاجل.. الكاف يعلن طاقم تحكيم السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يعلن طاقم تحكيم السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدير الجنوب افريقي فيكتور جوميز مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي بقطر.



وأعلن الكاف بشكل رسمي اليوم عن طاقم تحكيم المباراة المقرر لها الجمعة المقبل في السوبر الافريقي.



ويعاون جوميز مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو ، بينما اختير السنغالي ماجات نداي حكما رابعا. ويعاون جوميز مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو ، بينما اختير السنغالي ماجات نداي حكما رابعا. ويتكون طاقم تحكيم تقنية الفيديو المساعدة من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.

يذكر أن الزمالك نجح في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الممتاز .