رياضة | تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن خروج عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي للإصابة في الشوط الثاني كان لها تأثير وتحول في اللقاء لصالح الزمالك.



وأوضح يونس في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن التحول في الشوط الثاني كان مهم للغاية، مشيرًا إلى أن الثلاثي فرجاني ساسي وأوناجم وأوباما الذين شاركوا في الهدف الأول لم يكونوا على المستوى المطلوب والهدف جاء في توقيته.



وتابع "ضربتا جزاء الزمالك والإسماعيلي اليوم من وحي خيال الحكم، وكان للزمالك ضربة جزاء في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم".



وأضاف "الهدف الأول يعتبر مثالي ومن سرعة وتمرير الكرة بشكل سهل، وبخلاف الهدف أوباما عليه العديد من علامات الاستفهام، واللعب الجماعي عليه مشكلة ويحتاج لتدخل من كارتيرون".



وأكمل "أحمد عيد كان وحيدًا في العديد من الكرات، تغييرات كارتيرون متأخرة وتغيب عنها الموضوعية لكن في النهاية الفوز كان مهم ومعنوي للزمالك".