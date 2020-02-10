اونلاين | الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ميلان والإنتر"2-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشرZlatan ibrahimovic

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع نظيره ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

- موعد مباراة الإنتر ضد ميلان لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الإنتر ضد ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأحد الموافق 9 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، والحاديثة عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد ميلان

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الإنتر ضد ميلان، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORT HD 4.

- بث مباشر لمباراة الإنتر ضد ميلان كول كورة COOLKORA

يسعى إنتر ميلان لإنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي من أنياب يوفنتوس بعد سقوطه في مباراة الأمس أمام هيلاس فيرونا، من خلال تحقيق الفوز على ميلان في ديربي الغضب، بث مباشر للمباراة Kora Online.

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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الإنتر ضد ميلان، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4