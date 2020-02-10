اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت HD رابط ماتش برشلونة yalla shoot

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يلا شوت بث مباشر برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.

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KORA LIVE، يحل برشلونة اليوم الأحد 9 فبراير ضيفاً على فريق ريال بيتيس في الجولة 23 من الدوري الإسباني اليوم، حيث يطمح برشلونة في تجاوز هزيمة مباراة الكأس الماضية ضد أتليتيك بلباو، ومواصلة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني.

KORA ONLINE، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3.

Dawri plus، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كيكي سيتين مدرب برشلونة بالأسماء التالية: مارك أندري تير شتيجن – نيلسون سيميدو – كليمون لونجليه – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا – سيرجي بوسكيتس – فرانكي دي يونج – أرثر ميلو – أنطوان جريزمان – أنسوا فاتي – ليونيل ميسي.