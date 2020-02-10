اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة | بث مباشر مباراة برشلونة 1-2 ريال بيتيس (يلا كورة) مشاهدة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة برشلونة | بث مباشر مباراة برشلونة 1-2 ريال بيتيس (يلا كورة) مشاهدة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

يقام اللقاء بين برشلونة وريال بيتيس عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت جرينتش.

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برشلونة في آخر لقاء له خسر بهدف دون رد ليودع منافسات كأس الملك الإسباني أمام نظيره اتليتيك بلباو.

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ريال بيتيس تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره ايبار ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز.

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ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد أن حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 4 وخسر مثلهم، وسجل 52 هدف ودخل مرماه 26 هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة أون لاين kora online

بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات التعادل في مثلهم وخسارة 8 لقاءات، وسجل 30 هدف ودخل مرماه 32 هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين برشلونة وريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني على قناة bein sports Hd 3.