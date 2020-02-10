الامارات | «شرطة دبي» يحصد لقب اليوم الأول في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» يحصد لقب اليوم الأول في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق «شرطة دبي A» المركز الأول مع انطلاقة منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، الذي يقام في ميدان الروية بدبي، تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي.

ويتنافس في البطولة، التي تقام للعام الثاني على التوالي، 46 فريقاً من 26 دولة، للفوز بجوائز مالية تقدر بـ170 ألف دولار للمراكز الثلاثة الأولى في المجموع العام للمسابقات الخمس.

وجاء فريق «شرطة أبوظبي» في المركز الثاني، فيما حصل فريق «روس» من روسيا الاتحادية على المركز الثالث.

وتشارك دولة الامارات في التحدي، من خلال ثمانية فرق ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي (A) و(B)، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) و(B)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة الشرطة الاتحادية 71.

وانطلقت المنافسات، أمس، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، وأعضاء هيئات السلك الدبلوماسي والقنصلي للدول المشاركة، إضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة.

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واقتصرت المنافسة في اليوم الأول على تحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية)، التي ينطلق فيها أربعة عناصر يمثلون فريق الوحدة الخاصة المشارك في التحدي، لاجتياز بوابة حديدية باستخدام المطرقة ليدخل الفريق إلى المبنى الذي تحتجز فيه الرهينة الوهمية، ويتعامل عناصر الفريق مع أربعة أهداف موزعة على غرف جانبية، قبل التقاطهم للرهينة والخروج بها الى خط النهاية.

وتمكن فريق «شرطة دبي A» من إنجاز مهمته بزمن قدره 36 ثانية، محرزاً تقدماً كبيراً على نتيجته في العام الماضي، وبفارق 5.43 ثوان، إذ نال جائزة المركز الأول وقدرها 5000 دولار، فيما سجل فريق «شرطة أبوظبي A» زمن وقدره 37.61 ثانية، ليحصل على جائزة مالية بقيمة 3000 دولار، بينما أنهى الفريق الروسي مهمته في زمن وقدره 40.15 ثانية، وحصل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.

من جانبه، قال مدير التحدي، العقيد مصبح الغفلي، إن الفرق المشاركة في النسخة الثانية لديها خبرات كبيرة بعد مشاركتها في النسخة الأولى.

وأضاف في تصريحات صحافية: «النتيجة التي سجلها فريق (شرطة دبي A) هذا العام، مقارنة بنتيجة العام الماضي، تعدّ تأكيداً على نوعية التدريبات التي يخضع لها عناصر الفرق الخاصة بشرطة دبي من حيث الجودة والفاعلية».

الزرعوني: هدفنا الأول كسر أرقام العام الماضي

أكد مشرف فريق «شرطة دبي A»، الملازم ياسر الزرعوني، أن حسم لقب اليوم الأول من تحدي الامارات للفرق التكتيكية 2020 لم يكن الهدف الرئيس لعناصر الفريق، بقدر ما كان يهمه تحطيم رقم الفريق في الموسم الماضي. وقال في تصريحات صحافية: «نعتبر انتصار اليوم الأول خطوة نحو المحافظة على اللقب».