الامارات | مشكلات تؤرق شباب الأهلي أمام «مزارعي القطن»

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات تؤرق شباب الأهلي أمام «مزارعي القطن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل شباب الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بخوض مواجهة صعبة خارج أرضه، عندما يحل ضيفاً على باختاكور الأوزبكي، في الساعة الثالثة على ملعب باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، إذ يؤرق «فرسان دبي» أربع مشكلات يأمل الفريق ألا تؤثر فيه سلباً خلال المباراة.

وتبرز المشكلة الأولى من خلال الإرهاق الكبير الذي يعانيه الفريق، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، إذ خاض شباب الأهلي أربع مباريات في 13 يوماً، أسهمت في تراجع مردود اللاعبين ونتائج الفريق بشكل عام، أما المشكلة الثانية فتتعلق بالمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، إذ سبق له قيادة الوصل في نسخة 2018، ولكن مشاركة المدرب الأرجنتيني كانت سلبية، بخسارة «الإمبراطور» في ست مباريات أمام السد القطري وبيروزي الإيراني وناساف الأوزبكي بواقع مرتين أمام كل فريق، ليتذيل «الأصفر» لائحة ترتيب المجموعة الثالثة أنذاك.

المشكلة الثالثة تتجسد في أن شباب الأهلي لا يمر بأفضل فتراته في الموسم الحالي، بعدما خسر لقب كأس الخليج العربي أمام النصر في الشهر الماضي، بينما تعثر في الدوري بالتعادل مع الفجيرة من دون أهداف، وخسر أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف في آخر جولتين، ما يجعله يخوض مباراته أمام باختاكور ولديه رغبة كبيرة في الخروج من هذه الكبوة.

أما المشكلة الرابعة، فتتعلق بتركيز شباب الأهلي على مسابقة الدوري، خصوصاً أنها تعد الهدف الأساسي للفريق في الموسم الحالي، ما قد يؤثر بشكل سلبي على مشاركته بشكل عام في البطولة القارية، ويصبح التركيز أكبر على مباريات الدوري، إذ سيخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة الجمعة المقبل في الجولة الـ17 خارج أرضه أمام بني ياس.

ويسعى شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز ليحصد مكاسب عدة أبرزها تعزيز موقفه مبكراً في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية، إذ يلعب في الجولة المقبلة مواجهة من العيار الثقيل أمام حامل اللقب، الهلال السعودي على استاد راشد الأسبوع المقبل، بينما يأمل «فرسان دبي» أن يحصل على دفعة معنوية، ويستعيد الثقة قبل خوض مواجهة «السماوي» في الدوري. ويراهن «فرسان دبي» على عدم جاهزية باختاكور، خصوصاً أن الدوري الأوزبكي لم ينطلق بعد، وكذلك على لاعبه الجديد الأوزبكي عزيز غانييف قادماً من ناساف قارشي، إذ تم قيده في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا بدلاً من المولدوفي لوفانور هنريكي، ليشارك غانييف كلاعب آسيوي، إلى جانب الثلاثي الأجنبي ليوناردو دي سوزا وفيدريكو كارتابيا وبيدرو كوندي.

من جهته، تأهل باختاكور الملقب بـ«مزراعي القطن» إلى دوري أبطال آسيا، بصفته بطلاً للدوري الأوزبكي، إذ يقوده المدرب الجورجي شوتا أرفيلادزي منذ 2017، بينما يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين في المنتخب الأوزبكي، أبرزهم إيغور سيرغييف الذي أحرز 18 هدفاً في 23 مباراة في الدوري الموسم الماضي، بينما أحرز هدفين في النسخة الماضية من البطولة القارية، التي ودعها النادي الأوزبكي من دور المجموعات بحلوله ثالثاً في المجموعة الرابعة، كما تضم قائمة باختاكور اللاعب السويسري إرين دردييوك، والبرازيلي تياغو كيروش والصربي ماركو سيميتش كلاعبين أجانب مع الفريق. وتاريخياً تُعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان، إذ سبق لشباب الأهلي بمسماه السابق (الأهلي) مواجهة باختاكور في نسخة 2009، لكنه خسر في دبي بهدفين مقابل هدف أحرزه المصري حسني عبدربه، وكرر باختاكور فوزه في طشقند بهدفين دون رد.

أروابارينا: باختاكور يلعب كرة قدم مميزة

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قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن مباراة «فرسان دبي» أمام باختاكور الأوزبكي ستكون صعبة، مشيداً بأداء الفريق المنافس. وأضاف في مؤتمر صحافي أن باختاكور يلعب كرة قدم مميزة، بينما أكد أنه عندما تبدأ المباراة سيكون الأمر مختلفاً وأن اللاعبين هم من سيحددون نتيجة المباراة من خلال مردودهم داخل الملعب. وتحدث المدرب الأرجنتيني عن مشاركة أحمد خليل والوافد الجديد الأوزبكي عزيز غانييف، وقال: «كل منهما حضر ضمن قائمة شباب الأهلي في طشقند، إذ إن عزيز يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتأقلم مع الفريق، وسنرى خلال التدريب الأساسي جاهزية كل منهما للمشاركة في المباراة».

المشكلات الـ4

1- الفريق يعاني الإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

2- ستكون المشاركة الثانية فقط لأروابارينا بعد أولى سلبية مع الوصل.

3- شباب الأهلي لا يمر بأفضل فتراته حالياً في الموسم.

4- تركيز الفريق ينصبّ على مسابقة دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي واجه باختاكور سابقاً بمسماه القديم وخسر ذهاباً وإياباً.