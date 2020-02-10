الامارات | الشارقة أكثر الأندية تعرضاً للغرامات.. وشباب الأهلي ثانياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة أكثر الأندية تعرضاً للغرامات.. وشباب الأهلي ثانياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رسمية صادرة عن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم رصدتها «الإمارات اليوم»، أن العقوبات الانضباطية الموقعة بحق أندية ولاعبين وإداريين ومدربين بلغت حتى الجولة 15 لدوري الخليج العربي، مليوناً و124 ألف درهم، وذلك فقط في ما يتعلق بمسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، بجانب العقوبات الموقعة على كل من لاعب الشارقة ماجد سرور وشباب الأهلي محمد جمعة، بسبب المشاركة مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وكشفت الإحصائية وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الغرامات المالية مقارنة بإجمالي الغرامات المالية خلال الموسم الماضي كاملاً، إذ بلغت نحو مليون و180 ألف درهم في مختلف المسابقات على مدار الموسم، بما فيها أيضاً العقوبات المالية الموقعة على لاعبين بسبب مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.

وكشفت الإحصائية أيضاً عن تصدر نادي الشارقة قائمة الأندية الأكثر تعرضاً للغرامات المالية بمبلغ 390 ألف درهم، منها 130 ألف درهم غرامة مالية على النادي و10 آلاف درهم عقوبة مالية بحق مدير الفريق عبدالعزيز محمد، و50 ألف درهم غرامة مالية بحق لاعب الفريق الحسن صالح، و200 ألف درهم عقوبة انضباطية بحق لاعب الفريق ماجد سرور، بسبب ما اعتبرته لجنة الانضباط القيام بفعل مخل بالآداب العامة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

وحل نادي شباب الأهلي في المرتبة الثانية من حيث الأندية الأكثر تعرضاً للعقوبات المالية الانضباط بمبلغ 305 آلاف درهم، منها 30 ألف درهم غرامات بحق النادي و75 ألف درهم غرامة بحق لاعب الفريق محمد جمعة لتخلفه عن الالتحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي، بجانب 200 ألف درهم عقوبة مالية بحق لاعب الفريق ليوناردو دا سيلفا، فيما حل نادي النصر في المرتبة الثالثة بعقوبة مالية بلغت 80 ألف درهم، منها 30 ألفاً عقوبة بحق النادي لحصوله على ستة إنذارات، و50 ألف درهم عقوبة مالية بحق لاعب الفريق مهند خميس.

وجاء نادي الوحدة في المرتبة الرابعة بعقوبة بلغت 73 ألف درهم، منها 70 الف درهم بحق النادي و3000 درهم غرامة بحق كل من لاعبي الفريق سيبستيان تيغالي لرفعه قميصاً به عبارات أو صور أثناء إحدى مباريات الفريق، وكذلك إسماعيل مطر وخميس إسماعيل لقيامهما برفع قميص تضامناً مع أسطورة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت خلال مباراة رسمية للفريق في الدوري، فيما بلغت عقوبة نادي العين المالية 51 الف درهم منها 50 الف درهم على النادي، و1000 درهم على لاعب الفريق لابا كودجو لرفعه قميصاً عليه عبارات وصور خلال مباراة رسمية للفريق.

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وبلغت العقوبات المالية بحق كل من ناديي الفجيرة وخورفكان 50 ألف درهم لكل منهما، بسبب سلوك جمهور الفريقين.

ونال لاعب الوصل خالد سبيل عقوبة مالية بلغت 50 ألف درهم، في حين بلغت عقوبة لاعب نادي بني ياس جون تيبار 50 ألف درهم، فيما تمت معاقبة مشرف فريق اتحاد كلباء محمد الزعابي بغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم، في حين بلغت عقوبة نادي حتا 10 آلاف درهم.

وخلت سجلات أندية الجزيرة والظفرة وعجمان من أي عقوبات انضباطية حتى الآن.

كما خلت القائمة من أي عقوبة انضباطية بحق مدربي أندية دوري المحترفين.

الزيودي: العقوبات الانضباطية بحق المدربين في تراجع

أكد نائب رئيس لجنة الانضباط، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، أنهم لاحظوا أن هناك تراجعاً في العقوبات الانضباطية بحق مدربي أندية دوري الخليج العربي خلافاً لما كان يحدث في السابق، مشيراً إلى الدور الكبير لإدارات الأندية وكذلك الأجهزة الفنية. وقال الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «باستثناء العقوبات الموقعة على لاعبين بسبب سلوك فردي، فإن العقوبات تراجعت بسبب الوعي من قبل المدربين أنفسهم، وكذلك إدارات الأندية في هذا الخصوص».