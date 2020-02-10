الامارات | 9 ركلات ترجيحية ضائعة في مباراة السوبر الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ركلات ترجيحية ضائعة في مباراة السوبر الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة فيسيل كوبي مع يوكوهاما، في كأس السوبر الياباني ظاهرة نادرة في ملاعب كرة القدم، بعدما أهدر فيها اللاعبون تسع ركلات ترجيحية، قبل أن يحسم فيسيل المواجهة 3-2 (الوقت الأصلي 3-3).

المفارقة أن حارسي المرمى لم يتصديا سوى لركلتين فقط، بينما كانت بقية الركلات إما في العارضة أو بعيداً عن الخشبات الثلاث.

وافتتح البرازيلي داينفريس دوغلاس «لاعب العين السابق» التسجيل لفيسيل كوبي (27) ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما (36)، قبل أن يتقدم فيسيل بهدف كيوجو فوروهاشي (40). وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف تاكاهيرو أوجيهارا (54) ثم تقدم فيسيل كوبي مجدداً بهدف هوتارو ياماجوتشي (69)، لكن إريك ناسيمينتو أدرك التعادل (73).

وانتهت المباراة بالتعادل 3/‏‏3 ليحتكم الفريقان إلى الركلات التي انتهت بفوز فيسيل كوبي 3/‏‏2 وتتويجه باللقب، وذلك بمشاركة لاعب برشلونة السابق النجم الإسباني أندريس إنييستا.