الامارات | الوحدة وأهلي جدة.. قمة «السعادة والرقي» الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة وأهلي جدة.. قمة «السعادة والرقي» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الوحدة مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي السعودي، عند الساعة 19:35 من مساء اليوم، على استاد آل نهيان في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من المسابقة.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين بعد 12 عاماً من آخر مقابلة جمعت بينهما في تلك البطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ذهاباً وإياباً.

ويخوض «أصحاب السعادة» مواجهة «الراقي السعودي» بمعنويات عالية من الانتصارات المتتالية التي حققها في الدوري المحلي، والتي قفزت به إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام لجدول المسابقة.

وظهر الوحدة بصورة مختلفة بحلول عام 2020، الذي لم يعرف خلاله أصحاب السعادة سوى لغة الانتصارات، دون أن يتعرض الفريق لخسارة أو تعادل في كل المباريات التي خاضها في تلك المرحلة من العام.

ويعود الفضل في ذلك إلى فترة الانتقالات الشتوية التي انتقى فيها النادي أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، الذين نجحوا في إعادة الوحدة إلى الواجهة بعد بداية متعثرة تراجع فيها الفريق على مستوى النتائج والأداء.

ويدخل الوحدة البطولة القارية بطموحات كبيرة هذه المرة، إذ يطمح عشاقه إلى تكرار ذكرياته الجميلة مع دوري أبطال آسيا عام 2007 عندما وصل إلى الدور قبل النهائي، بعد مشوار متميز ليكون ذلك الإنجاز الأبرز للفريق في تاريخه مع الحدث الكروي القاري.

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ولكن أحلام أصحاب السعادة توقفت عند المحطة قبل الأخيرة، بعد أن خسر مواجهة الذهاب أمام فريق سيباهان الإيراني 1-3، ولم تفلح محاولاته في التعويض في لقاء الإياب الذي انتهى بالتعادل السلبي ليودع المنافسة من الباب الكبير.

ومع الظهور الرابع على التوالي في دوري الأبطال، فإن الظروف تبدو مهيأة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لوجود العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم القائد المخضرم إسماعيل مطر، والمهاجم سيباستيان تيغالي الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي دوري الخليج العربي برصيد 14 هدفاً، ولاعب الوسط الدولي خميس إسماعيل، والمدافع المتميز فارس جمعة.

ويشارك الوحدة في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا، بعد أن احتل المركز الثالث في دوري الخليج العربي في الإمارات برصيد 46 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على فريق العين مما ضمن له مقعداً مباشراً في المسابقة.

ويعتمد أصحاب السعادة على أفكار مدربهم الإسباني مانويل خيمينيز الذي نجح بعد أشهر قليلة من تعيينه مدرباً خلفاً للهولندي موريس في تصحيح المسار، على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة. وخاض خيمينيز تجارب تدريبية عدة أبرزها مع نادي لاس بالماس الإسباني وايك أثينا اليوناني، ما أكسبه خبرات كبيرة يعول عليها الوحدة في مشاركته القارية هذا الموسم. وقد تكون الأمور أسهل كثيراً على الوحدة أمام الأهلي الذي سيفتقد جهود مهاجمه المتميز عمر السومة، إلى جانب البرازيلي جوزيف دي سوزا، ومهند عسيري، وعدا ذلك لن يفتقد الراقي لغياب أي لاعب آخر. ويأمل الأهلي السعودي الذي توجب عليه أن يخوض الملحق الآسيوي لبلوغ دور المجموعات، كسر عناد البطولة الآسيوية التي استعصت عليه في مناسبتين، حينما بلغ النهائي عامي 1986، و2012، بيد أنه خسر في المناسبتين أمام بوسان آي بارك، وأولسان هيونداي الكوريين الجنوبيين. ويشارك الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 55 نقطة وبفارق 15 نقطة عن النصر المتوج باللقب. ويعول الراقي في مشاركته القارية على خبرات مدربه السويسري كريستيان غروس، الذي أعاد الفريق إلى واجهة الألقاب عندما فاز معه بالدوري السعودي 2015-2016، بعد أن قدم مستويات رائعة للغاية.

عمر السومة أبرز الغائبين عن المباراة إلى جانب جوسيف ومهند عسيري.

تيغالي «وصيف هداف الدوري بـ14 هدفاً» سلاح الوحدة لهز شباك الأهلي.

المخضرم إسماعيل مطر يقود الوحدة في مباراة اليوم.