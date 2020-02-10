الامارات | النيوزيلندي غودن بطلاً لكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن النيوزيلندي غودن بطلاً لكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس النيوزيلندي بروس غودن، على صهوة جواده «بكاتوربس داني في» بلقب جائزة لونغين الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة (خمس نجوم)، التي جرت فعاليات نسختها الثالثة بميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، بمشاركة واسعة من نجوم فرسان القفز حول العالم، متضمنة آخر جولات النسخة الـ16 لبطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز.

شهد منافسات ختام البطولة وتوّج الفائزين بالجائزة الكبرى الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية الرئيس الفخري للبطولة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس البطولة، والأمين العام لاتحاد الفروسية، الدكتور غانم الهاجري.

وحسم الفارس النيوزيلندي بروس غودن اللقب مع الجواد «بكاتوربس»، بعدما أكمل الجولة الثانية في أفضل زمن بلغ (34:68) ثانية، بينما حاز الفارس الألماني كريستيان ألمان وصافة البطولة بزمن بلغ (35:27) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس المصري عبدالقادر سعيد.