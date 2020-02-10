شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة و«الأولمبية» تبحثان مشاركة الإمارات في «أولمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن عقد اجتماع مهم في دبي، أمس، ضم كلاً من: الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم، في لقاء يعد الأول بين مسؤولين في الهيئة واللجنة، منذ تعيين بن سليم أميناً عاماً.
وجرى خلال اللقاء، نقاشاً معمقاً حول خوض الرياضة الإماراتية منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، ومتطلباتها الفنية والمالية، وكيفية تعزيز دور الاتحادات الرياضية، ودعم خططها وبرامجها، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وتحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأكد سعيد عبدالغفار، في بيان صحافي، ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الهيئة وبين اللجنة الأولمبية، بمختلف الجوانب الإدارية والفنية والقانونية والتنظيمية، الخاصة بعمل المؤسستين المسؤولتين عن الرياضة بالدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | هيئة الرياضة و«الأولمبية» تبحثان مشاركة الإمارات في «أولمبياد طوكيو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.