الامارات | هيئة الرياضة و«الأولمبية» تبحثان مشاركة الإمارات في «أولمبياد طوكيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة و«الأولمبية» تبحثان مشاركة الإمارات في «أولمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن عقد اجتماع مهم في دبي، أمس، ضم كلاً من: الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم، في لقاء يعد الأول بين مسؤولين في الهيئة واللجنة، منذ تعيين بن سليم أميناً عاماً.

وجرى خلال اللقاء، نقاشاً معمقاً حول خوض الرياضة الإماراتية منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، ومتطلباتها الفنية والمالية، وكيفية تعزيز دور الاتحادات الرياضية، ودعم خططها وبرامجها، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وتحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وأكد سعيد عبدالغفار، في بيان صحافي، ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الهيئة وبين اللجنة الأولمبية، بمختلف الجوانب الإدارية والفنية والقانونية والتنظيمية، الخاصة بعمل المؤسستين المسؤولتين عن الرياضة بالدولة.