الامارات | لابا: بقليل من التوفيق سأسجّل في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا: بقليل من التوفيق سأسجّل في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، أنه سيحتاج إلى القليل من التوفيق في مواجهة سبهان الإيراني، لتسجيل أول أهدافه القارية مع «الزعيم»، بعد أن صام في لقاء الملحق الذي جمعهم بفريق بونيودكور الأوزبكي نهاية الشهر الماضي، فيما يمر اللاعب بمرحلة جيدة على الجانب المحلي، إذ أنقذ فريقه من الخسارة أمام الشارقة، الجمعة الماضية، بإدراكه التعادل في الوقت القاتل.

ويستقبل العين، في الساعة 6:50 من مساء الغد، فريق سبهان في بداية مشوار الفريقين في مرحلة دوري المجموعات، على استاد هزاع بن زايد، وستكون معظم الأنظار مركزة على المهاجم التوغولي لقيادة الفريق للعبور إلى بر الأمان بتسجيل الأهداف وصناعتها، أملاً في الحصول على نقاط اللقاء كاملة.

وقال التوغولي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيعمل بكل اجتهاد، من أجل الوصول إلى شباك حارس سبهان: «تسجيل الأهداف هو مهمتي، وبكل تأكيد سأعمل على تنفيذها، نحن نسعى دائماً لتحقيق الفوز في كل مباراة، هدفنا واضح هو الانتصار وجمع النقاط، يجب علينا جميعاً أن نكون في كامل تركيزنا خلال المباراة، حتى نحقق الهدف الذي نريده، وهو حصد النقاط كاملة».

Advertisements

وأكد لابا كودجو أن دوري أبطال آسيا يختلف عن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، التي وصل فيها مع فريقه السابق نهضة بركان للمباراة النهائية، قبل الخسارة من الزمالك المصري بركلات الترجيح، وقال: «هنالك العديد من الاختلافات بين المسابقتين، لكن في الأخير كرة القدم عليك أن تعطيها بغض النظر عن الاختلافات الموجودة، بالنسبة لي سأسخر كل خبراتي التي اكتسبتها من أجل مساعدة فريق».

- تسجيل الأهداف هو مهمتي وبكل تأكيد

سأعمل على تنفيذها