برشلونة يحقق فوز صعب على ريال بيتيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

حقق برشلونة فوز ثمين على حساب مضيفه ريال بيتيس، بمباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، بنتيجة "3-2" ، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ويعيد الفارق مع ريال مدريد إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة، وبقي الثالث عشر.



في وقت مبكر احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد إرتكاب مدافع برشلونة كليمنت لينجليت خطأ داخل المنقطة، وترجمها بنجاح لاعب الوسط سيرجيو كاناليس في المرمى عند الدقيقة السادسة.

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وبعد ثلاث دقائق فقط تمكن فريق برشلونة من تسجيل التعادل، بعد كرة لعبها ميسي بشكل رائع لفرانكي دي يونج خلف المدافعين، ليضعها النجم الهولندي ببراعة في شباك الحارس جويل روبيليس.

وفي الدقيقة الـ 26 تمكن ريال بيتيس من التقدم مجدداً، بكرة جميلة سجلها الفرنسي نبيل فقير في المرمى، وعند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن برشلونة من تسجيل التعادل عن طريق سيرجيو بوسكيتس.

وجاء هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة الـ 72 برأسية المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد كرة رفعها ميسي من ركلة ثابتة، ليحقق الفريق الكاتالوني فوز مهم للغاية.