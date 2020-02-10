ديربي الغضب.. إنتر ميلان ينقض على صدارة الكالتشيو أمام ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

تغلب إنتر ميلان على غريمه التقليدي وجاره اللدود أيه سي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.



وتقدم ميلان في النتيجة عن طريق اللاعب أنتي ريبيتش في الدقيقة 40 بعد رأسية من زلاتان إبراهيموفيتش حولها الكرواتي في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول ضاعف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة للميلان، بعد كرة عرضية تحولت بالرأس للسلطان الذي أودعها في الشباك.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث تمكن بروزوفيتش من إحراز الهدف الأول للإنتر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

تمكن ماتياس فيتيشنو من إحراز هدف التعادل بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أشعل بها الأجواء في المباراة، ومنح الأفضلية لفريقه في السيطرة والهيمنة عليها.

وتمكن ستيفان دي فري من إحراز الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة 70 وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من إنهاء المباراة لصالح الإنتر، بعد كرة رأسية استخدم فيها قوته البدنية للتغلب على مدافع إيه سي ميلان.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 54 يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإيطالي مناصفةً مع يوفنتوس، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 32 في المركز العاشر.