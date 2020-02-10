شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصرى أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك، يوم 17 من شهر فبراير الجارى، موعدا للسفر إلى الإمارات لخوض مواجهة الأهلى، في بطولة السوبر المحلى التي ستجمع الفريقان، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في المواجهة التي ستقام يوم 20 من الشهر ذاته.

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وبذلك ستتوجه بعثة الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، إلى قطر عبر رحلة ترانزيت في الأردن لخوض مواجهة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، في اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة القادمة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، ثم ستعود البعثة البيضاء إلى القاهرة يوم السبت المقبل ثم تعود البعثة البيضاء إلى القاهرة للسفر إلى الإمارات يوم 17 من الشهر ذاته من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلى.

كما أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عبر قناة نادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض تقدمت بطلب لخوض لقاء الذهاب أمام الترجي التونسى في دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى.