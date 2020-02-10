شكرا لقرائتكم بعد الخسارة المحلية أمام الزمالك.. الإسماعيلى ينتظر الرجاء بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره الرجاء المغربى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعدما تأهل الفريق المغربى رغم خسارته أمام ضيفه فريق مولودية الجزائر، بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب " محمد الخامس"، في إياب دور ربع النهائي، مستغلا من فوزه في لقاء الذهاب، بنتيجة 2 – 1، الشهر الماضى بالجزائر.

وتقرر إقامة لقاء الذهاب بالإسماعيلية يوم 16 فبراير الجارى، بينما ستقام مباراة العودة فى المغرب يوم 15 مارس؛ وانضم الرجاء المغربى، إلى كلا من الاسماعيلى الذى صعد على حساب فريق الاتحاد السكندرى، والشباب السعودي تخطى فريق الشرطة العراقى. وتختتم مواجهات إياب دور ربع نهائي، بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بلقاء أولمبيك أسفى المغربى مع الاتحاد السعودي، يوم 15 من شهر فبراير الجارى، وكان لقاء الذهاب حسمه التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1.

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وخسر الإسماعيلى من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ويعد فوز الزمالك على الدراويش دافع معنوى قوى قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل على ملعب الغرافة فى قطر، بمباراة كأس السوبر الأفريقى.