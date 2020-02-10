شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: محمد عواد افترى والدكة أصبحت مصيره فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلى ضد الزمالك



أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد، حارس الزمالك، افترى على نادي الدراويش.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية: "عواد افترى على النادي الإسماعيلي، ربنا منحه نعمة المشاركة أساسيا في الدورايش ولكن بسبب افترائه على النادي، أصبح آلان على دكة الزمالك".

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

الإسماعيلى ضد الزمالك



وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.