شكرا لقرائتكم جمال حمزة: كعبي عالي على الأهلي ودائما أهز شباكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه كان دائما يحزر أهدافا في شباك النادي الأهلي خلال لقاءات القمة.
وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "أنا كعبي عالي على الأهلي ودائما كنت أهز شباكه"
وتابع: "أتواجد فى الزمالك منذ عام 88 ولم أشعر برهبة فى مباريات الأهلي، وسجلت 74 هدف مع الزمالك فى جميع البطولات"
وأتم: "أحب صناعة الأهداف عن تسجيلها وخسرنا مباراة الكأس أمام الأهلى بسيناريو درامي".
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