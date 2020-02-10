شكرا لقرائتكم الرجاء يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق الرجاء المغربي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية) رغم خسارته صفر - 1 أمام ضيفه مولودية الجزائر الجزائري اليوم الأحد في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتأهل الرجاء للدور قبل النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا على مولودية الجزائر 2 - 1، حيث استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعدما جاء مجموعة نتيجة المباراتين التعادل 2-2.

وسجل هدف المباراة الوحيد سامي فريوي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

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ومن المقرر أن يواجه الرجاء المغربي فريق الإسماعيلي المصري في الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان الرجاء تغلب على الوداد الرياضي في دور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعدما انتهى اللقاءين بالتعادل 5-5.

فيما صعد مولودية الجزائر بعد فوزه على القوة الجوية العراقي 4 - 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاءين بالتعادل السلبي.