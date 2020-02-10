شكرا لقرائتكم ليتشي يصعق نابولي ويكسر عقدة الـ21 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعق ليتشي، الذي يكافح من أجل البقاء، مستضيفه نابولي وتغلب عليه 3-2 في استاد سان باولو اليوم الأحد ليحقق فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بهذا الملعب منذ 1998.
وضع جيانلوكا لابادولا الزوار في المقدمة على عكس سير اللقاء بعد ربع ساعة لكن نابولي تعادل مبكرا في الشوط الثاني عبر أركاديوش ميليك.
وتعرض فريق المدرب جينارو غاتوزو لصدمة جديدة حين سجل لابادولا هدفا ثانيا من ضربة رأس قبل أن يضيف ماركو مانكوسو الثالث بركلة حرة رائعة بينما جاء هدف خوسيه كايخون في الدقيقة الأخيرة من ركلة خلفية بعد فوات الأوان.
وبهذه النتيجة توقفت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لنابولي بجميع المسابقات ليصبح في المركز 11 برصيد 30 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليتشي القابع في المركز 17.
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