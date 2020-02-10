شيفيلد ينتزع المركز الخامس في الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب شيفيلد يونايتد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 على بورنموث اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع شيفيلد رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف تشيلسي ومثلهما أمام توتنهام وتجمد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز السادس عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي.
وأنهى بورنموث الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كاليوم ويلسون في الدقيقة 13 ورد شيفيلد في الشوط الثاني بثنائية سجلها بيلي شارب وجون لوندسترام في الدقيقتين 47 و84 .
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