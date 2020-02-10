موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف، مساء الإثنين، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على بيراميدز 2-1، في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، من 13 مباراة، والجيش في المركز الـ14 بـ15 نقطة من 16 لقاء.

قائمة الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة مباراة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.

وتشهد المباراة استمرار لغياب حسام عاشور لاعب الوسط، كما تم استبعاد محمود وحيد وعلي لطفي بالرغم من تواجدهما في معسكر مباراة بيراميدز الأخيرة.

ويواصل رمضان صبحي ابتعاده عن الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث سيخضع لفحوصات طبية بعد اللقاء.

وعاد رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي في المباراة بعدما تعرض للإيقاف في المباراة الماضية أمام بيراميدز بسبب الطرد.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم "كهربا" – جيرالدو – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.

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التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وديانج وحسين الشحات وقفشة وأجايي

الهجوم: مروان محسن (بادجي)

القنوات الناقلة للدوري

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