كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف، مساء الإثنين، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على بيراميدز 2-1، في الجولة الماضية.
ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، من 13 مباراة، والجيش في المركز الـ14 بـ15 نقطة من 16 لقاء.
قائمة الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة مباراة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.
وتشهد المباراة استمرار لغياب حسام عاشور لاعب الوسط، كما تم استبعاد محمود وحيد وعلي لطفي بالرغم من تواجدهما في معسكر مباراة بيراميدز الأخيرة.
ويواصل رمضان صبحي ابتعاده عن الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث سيخضع لفحوصات طبية بعد اللقاء.
وعاد رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي في المباراة بعدما تعرض للإيقاف في المباراة الماضية أمام بيراميدز بسبب الطرد.
وجاءت القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم "كهربا" – جيرالدو – محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.
التشكيل المتوقع
ومن المتوقع أن يبدأ فايلر، المباراة بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وديانج وحسين الشحات وقفشة وأجايي
الهجوم: مروان محسن (بادجي)
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.