ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا هاما على مضيفه الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل باهر المحمدي هدف التقدم للدراويش من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ثم أحرز يوسف أوباما هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة 61.

بعد ذللك أحرز محمود علاء هدف الفوز للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة حالتين طرد، الأولى لسامي الشيشيني مدرب الزمالك المساعد، لاعتراضه على قرارات الحكم محمود عاشور، والثانية للاعب الإسماعيلي محمد بيومي، بعد حصوله على إنذارين.

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جدول ترتيب الدوري

يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، يليه المقاولن وصيفا بـ32 من 16 لقاء، والزمالك ثالثا بـ31 نقطة من 15 مواجهة، والاتحاد رابعا بـ27 نقطة من 17 مباراة، وبيراميدز خامسا بـ26 نقطة.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء الإثنين، في أطار الجولة ذاتها.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ11 هدفا، يليه محمد شريف بـ 9 أهداف، ووليد سليمان وسيف الجزيري في المركز الثالث بـ6 أهداف لكل منهما، وحسين الشحات وزيزو ومصطفى محمد في المركز الرابع بـ5 أهداف.