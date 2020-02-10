شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: محمد عواد أفترى على الإسماعيلى و الزمالك لا يستحق ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح سعفان الصغير في تصريحات تلفزيوينة قائلا "عواد افترى على النادي الإسماعيلي و ربنا منحه نعمة المشاركة أساسيا في الدورايش ولكن افترائه على النادي دلوقتي أصبح على دكة الزمالك" .

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أكد سعفان الصغير أن الزمالك لا يستحق ضربة جزاء اليوم قائلا " أنا شايف أنها مش ضربة جزاء والحكم كان بعيد جدا عن الكرة و أنا أتكلمت مع حارس الإسماعيلي محمد فوزي وهو قالي ملمستش مصطفى محمد مهاجم الزمالك".

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

يُعد فوز الزمالك اليوم على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة تحت قيادة المدرب البرتغالى مانويل كاجودا، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، رغم فوزه فى بعض المواسم ذهاب وعودة لكن المباريات كانت تقام فى السويس.