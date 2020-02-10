شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره الرجاء المغربى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعدما تأهل الفريق المغربى رغم خسارته أمام ضيفه فريق مولودية الجزائر، بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب " محمد الخامس"، في إياب دور ربع النهائي، مستغلا من فوزه في لقاء الذهاب، بنتيجة 2 – 1، الشهر الماضى بالجزائر.

وتقرر إقامة لقاء الذهاب بالإسماعيلية يوم 16 فبراير الجارى، بينما ستقام مباراة العودة فى المغرب يوم 15 مارس؛ وانضم الرجاء المغربى، إلى كلا من الاسماعيلى الذى صعد على حساب فريق الاتحاد السكندرى، والشباب السعودي تخطى فريق الشرطة العراقى. وتختتم مواجهات إياب دور ربع نهائي، بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بلقاء أولمبيك أسفى المغربى مع الاتحاد السعودي، يوم 15 من شهر فبراير الجارى، وكان لقاء الذهاب حسمه التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1.

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وخسر الإسماعيلى من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.