الفوز الـ16للزمالك مع محمود عاشور والهزيمة الثالثة للدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرالدولي السابق محمود عاشور فى المباراة الـ8 له بالدورى الموسم الحالى بعدما قاد مواجهة الإسماعيلي والزمالك التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض 2/1 ، محمود عاشور صاحب 44 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2011 وحتى 2017 عندما تقدم باعتذارعن اجراء اختبار" وارنر تيست " للإصابة ظهر. ظهر الدولي السابق في 20 مباراة للزمالك ظهر الدولي السابق في 20 مباراة للزمالك يعد لقاء الليلة هو الـ20 بصافرة عاشور للفارس الأبيض خلال مشواره التحكيمى بعدما حقق الفوزالـ" 16 " وحسم التعادل ثلاث لقاءات وهزم في مباراة. صافرة عاشور مع الأبيض ( 30بطاقة صفراء واربع حالات طرد و9 ركللات جزاء) صافرة عاشور مع الأبيض ( 30بطاقة صفراء واربع حالات طرد و9 ركللات جزاء) أشهر عاشور 30 بطاقة الصفراء في وجه لا عبى الزمالك اخرهم التي حصل عليه طارق حامد اليوم أمام الدراويش كما احتسب 9 ركلات جزاء للفارس الأبيض اخرهم الوهمية التي احتسبت اليوم لمهاجم الأبيض مصطفى محمد، كما نال لا عبى الأبيض 4 بطاقات حمراء من الدولي السابق محمود عاشور. فرمانات " عاشور" مع الدراويش فرمانات " عاشور" مع الدراويش كانت صافرة محمود عاشور حاضره في 16 مباراة للإسماعيلي اخرهم لقاء اليوم حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 و خسر ثلاث لقاءات ، أشهر 18 بطاقة صفراء في وجه لا عبى الدراويش واحتسب لهم 4 ركلات جزاء كانت اخرهم الليلة أمام الزمالك ، ضم طاقم الى جانب محمود عاشور “حكم الساحة” كل من تحسين السادات ومحمد محمود لطفى “مساعد ان وشريف حسن حكما رابعا. Advertisements

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