جدول ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 9 / 2 / 2020 مباريتان ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث واجه حرس الحدود فريق الجونة بينما أستضاف الاسماعيلى نظيره الزمالك . الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء. الجونة يتعادل مع الحرس 2 - 2 ويستمران فى المنطقة الدافئة بالدورى تعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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