شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى دور 16 من نهائيات دوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ) نتائج مباريات اليوم الأحد الموافق 9 فبراير من دور 16 لنهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة .

تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية) بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة الواحدة ظهر اليوم .

Advertisements

وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية في الواحدة ظهر اليوم ، وينتظر قشاش في دور الثمانية الفائز من أقطية (شمال سيناء) والعمرواي (الأسكندرية).

وتستكمل مباريات دور 16 غداً بأربعة مواجهات ، الأولي بين ديروط الشريف(أسيوط) مع الشرابية(القاهرة) علي ملعب مركز شباب طامية الواحدة ظهراً ، والثانية بين مركز شباب بني مزار(المنيا) ومركز شباب شبرانبات(الغربية) علي ملعب شباب الجزيرة الواحدة ظهراً ، والثالثة بين أبو المطامير(البحيرة) والبصيلية(أسوان) علي ملعب نادي المنيا الجديد الحادية عشرة صباحاً ، وتختتم مواجهات الأثنين بمباراة أبوقطفة(كفر الشيخ) مع العمراوي (الأسكندرية) .

علي أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء المقبل ، بمواجهة مركز شباب أقطية (شمال سيناء ) مع مركز شباب الحسينات(الأقصر) علي ملعب مركز شباب الجزيرة في العاشرة صباحاً .