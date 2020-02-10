7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 9 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي يعلن قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش.. ضم بادجى واستبعاد رمضان الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء. الأهلي يعلن قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش.. ضم بادجى واستبعاد رمضان أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت القائمة كالتالي: اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة الأهلي و المصري بسبب سوبر الزمالك والترجي استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعديد موعد مباراة الأهلي و المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري الممتاز ، بسبب تضارب موعدها مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي. اتحاد الكرة: السوبر المصري في موعده 20 فبراير بالإمارات كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في موعدها ولا نية لإلغاءها كما يتردد . اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة Advertisements أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى ناديى الاهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد. الجونة يتعادل مع الحرس 2 - 2 ويستمران فى المنطقة الدافئة بالدورى تعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز. حسام حسن يظهر في الأهلي وسط استقبال حاشد .. صور ظهر العميد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

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