شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" .. مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لفرق الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وأسفرت قرعة فرق الرجال عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب إفريقيا - المغرب - الكاميرون - سيراليون".

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من "الجزائر - موريشيوس - أوغندا - تونس".

ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني لقاءاته بمواجهة نظيره السيراليوني صباح الغد، كما يلعب مساء نفس اليوم مع نظيره الكاميروني.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. وتمثل البطولة أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.

وشهدت الأيام الماضية بحث مسئولى الاتحاد عن حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، حيث إن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.

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وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة جنوب أفريقيا الدولية، وحصد 7 ميداليات، بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجى المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجى أحمد صلاح وهادية حسنى على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجى عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

وفى منافسات زوجى الرجال حقق الفريق المصرى المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هانى ببرونزية فردى السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردى الرجال.

وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة الكاميرون الدولية نوفمبر الماضى، وحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسنى وضحى هاني.

وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول والميدالية الذهبية، فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هاني، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.