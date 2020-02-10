أمير مرتضى: تأجيل قمة الدورى "منطقى" لو حدث.. ونطالب بالـ VAR بأقصى سرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك، أنه يوجد "كلام" حول عدم صحة ضربتى جزاء الزمالك والإسماعيلى، موضحا إنه يتمنى وصول تقنية الفيديو الخاصة بالحالات التحكيمية الـ"var" في أقصى سرعة لتلاشى أخطاء التحكيم فى الدورى المصرى.
وشدد أمير مرتضى منصور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق سيصطحب جميع اللاعبين معه في رحلة قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي مؤكدا أن المدير الفنى للزمالك صمم على وجود جميع اللاعبين تحت عينه من ناحية ولإشعال المنافسة بينهما من ناحية أخرى، أوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن قرار مشاركة جنش حارس الفريق الأبيض في المباريات يرجع إلى رؤية كارتيرون مشيرا إلى أن أبو جبل يسير بشكل جيد مع الفريق وكذلك عواد مطالبا جميع الحراس بالاجتهاد.
اختتم أمير مرتضى منصور حديثه أنه لا يعلم سبب طرد سامى الشيشينى فى مباراة الزمالك والإسماعيلي وأكد إنه لو تم تأجيل لقاء القمة المقرر لها 24 فبراير الجاري سيكون الأمر منطقيا في ظل الارتباطات والضغوطات التي يتعرض لها الأهلى والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا -وفقا لقوله-، مضيفا إن تأجيل القمة سيزيل من على الفريقان ضغوط المباريات، خاصة إن هناك مواجهة بين الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى بالإمارات.
وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.
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