شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب مواجهة الترجى باستاد القاهرة ويطير الثلاثاء لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسؤولو الزمالك، يوم 17 من شهر فبراير الجارى، موعداً للسفر إلى الإمارات لخوض مواجهة الأهلى، في بطولة السوبر المحلى التي ستجمع الفريقان، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في المواجهة التي ستقام يوم 20 من الشهر ذاته.

وبذلك ستتوجه بعثة الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، إلى قطر عبر رحلة ترانزيت في الأردن لخوض مواجهة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، في اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة القادمة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، ثم ستعود البعثة البيضاء إلى القاهرة يوم السبت المقبل ثم تعود البعثة البيضاء إلى القاهرة للسفر إلى الإمارات يوم 17 من الشهر ذاته من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلى.

كما أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عبر قناة نادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض تقدمت بطلب لخوض لقاء الذهاب أمام الترجي التونسى في دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

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وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ويبدأ الزمالك بداية من الغد، التحضير لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يشارك بها الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة السابقة.