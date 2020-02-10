شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 9 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 9 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الفوز على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل نادى الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

كارتيرون : الفوز على الإسماعيلي مهم قبل مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه سعيد بفوز فريقه على فريق كبير مثل الإسماعيلي بنتيجة 2 / 1 ، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء. تابع كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ، أن فوز فريقه على الإسماعيلي هام للغاية لأنه قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري بقطر وحافز قوي للاعبين لدخول مباراة أمام فريق قوي بالترجي وهو فائز على الإسماعيلي. زيزو: من حسن الحظ اللعب فى الزمالك.. وأمامنا فرصة لا تتكرر فى فبراير Advertisements أكد أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، إن الفوز على الإسماعيلى، يعد هام فى ذلك التوقيت من أجل منح الفريق الأبيض دفعة معنوية، قبل مواجهة الترجى يوم الجمعة القادمة، فى بطولة السوبر الإفريقى، معربا عن سعادته بثقة جماهير الزمالك ودعمهم له قائلا:"مازلت لم أقدم شئ وإن شاء الله نحسم لقب السوبر ونهديه لجماهيرنا". وتابع "زيزو" عقب لقاء الإسماعيلى:"ضغط المباريات فى شهر فبراير يعد أمر إيجابى ومن حسن حظنا اللعب فى الزمالك لإن أمامنا مباراتين أمام الترجى والأهلى ببطولتين وهذه فرصة لا تأتى أمام أي لاعب كثيراً ونلعب فى نادى هدفه تحقيق كل البطولات".

قرر مسؤولو الزمالك، العودة إلى القاهرة، عقب خوض لقاء الترجى التونسى، المقرر له يوم الجمعة القادمة، فى ملعب الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى، وذلك من أجل الاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلى أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 20 من شهر فبراير الجارى وكانت بعثة نادى الزمالك ستتوجه من قطر إلى عمان عقب الانتهاء من السوبر الإفريقى ثم تتجه البعثة البيضاء إلى الإمارات قبل أن يستقر مسؤولو النادى الأبيض على العودة إلى القاهرة ثم السفر بعد 48 ساعة إلى الإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر إلى القاهرة عبر عمان، يوم السبت المقبل، ثم ستتوجه عقب 48 ساعة إلى الإمارات.

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