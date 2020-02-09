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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يحسم مصيره من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
كشف الدولي السوري عمر السومة عن مصيزه من الرحيل عن أهلي جدة أو البقاء داخل قلعة الراقي.
ونشر اللاعب فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليتحدث فيه عن تلك الإشاعات.
وقال:" أوجه رسالة إلي جمهور الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا بشأن انتقالي للفريق، و أن كل ما قيل كان عبر السوشيال ميديا فقط و ليس له أي أساس من الصحة".
مؤكداً على أنه لم يتحدث معه أي أحد بشكل رسمي، و أنه من الشرف أن ينتقل للنادي المصري العريق.
وأشار إلي أنه مرتبط بعقد مع أهلي جدة السعودي و ولم يتحدث معه تركي آل الشيخ عن الإنتقال للشياطين الحمر.
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