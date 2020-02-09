شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يصدر بيانًا رسميًا للرد على اتهامات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، بيانًا رسميًا للرد على التقارير الصحفية الأخيرة التي تناولت اتهامات بالفساد المالي لمسؤولي الكاف.

وجاء البيان كالتالي:

«سيتخذ الاتحاد الأفريقي جميع الإجراءات القانونية، ضد التقارير الصحفية التي أدعت أمورا غير صحيحة، كما يتعهد المكتب التنفيذي للكاف باستمرار الاصلاحات الهيكلية».

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وأضاف: «اللجنة التنفيذية هي التي طلبت مراجعة شاملة، لجميع الحسابات المالية للكاف.. كما أن الاتحاد الإفريقي هو من طلب الشراكة مع نظيره الدولي (فيفا)، من أجل المزيد من التطور والإصلاح».

وكان موقع «fifacolonialism»، قد أوضح إنه بعد عملية التدقيق والمتابعة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم، على سجلات نظيره الأفريقي عبر فاطمة سامورا سكرتير عام «فيفا»، والتي أشرفت على تلك العملية بصفتها قائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الأفريقي خلال الـ6 شهور الماضية.

وكشف التقرير على الموقع المذكور، تورط المالاجاشي أحمد أحمد وعدد من مسؤولي الاتحاد الأفريقي في تلك الأزمة، بعدما أفاد التقرير وجود عجز مالي وصل إلى 24 مليون دولار، في حسابات الاتحاد الأفريقي، مع عدم وجود أي مستندات تثبت الجهة التي جرى صرف تلك الأموال فيها، بعدما تخلصوا من المستندات المتعلقة بتلك الأموال المصروفة، لكن فيفا، استعان بمراجعين قانونيين أكفاء، نجحوا في استعادة تلك المستندات والتعرف على طرق صرف تلك المبالغ.

‏وفى السياق ذاته، أوضحت نيويورك تايمز الأمريكية إن أيام المسؤولين في الكاف، أصبحت معدودة، بعد اكتشاف مخالفات مالية بملايين الدولارات.