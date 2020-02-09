شكرا لقرائتكم خبر عن حكم لقاء الأهلي والهلال السوداني يكشف كواليس اللحظات العصيبة بالمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحكم الدولي المغربي، رضوان جيد، الذي أدار مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، أنه عاش أجواءً عصيبة في ملعب أم درمان الذي احتضن لقاء الفريقين.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب جماهيرية كادت تفسد اللقاء.

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وقال رضوان جيد في حوار أجراه مع موقع هسبورت المغربي: «سعيد بتضامن فئة عرضية من المغاربة معي بعد أحداث المباراة، عشت لحظات عصيبة في السودان بسبب الأجواء المشحونة التي سبقت اللقاء نظرًا لأهميتها للفريقين».

وأضاف: «نجحت في الحفاظ على تركيزي والعمل على إخراج المباراة لبر الأمان تحت أي ظروف، والضغوطات التي كانت موجودة قبل مباراة الأهلي والهلال زادت إصرارنا على تقديم لقاء على قدر المستوى تحكيميًا ولم نبال بما يحيط بها وكان تركيزي الوحيد إخراجها لبر الأمان وإعطاء كل ذي حقٍ حقه».

وواصل: «تمالكت أعصابي لحظة وقوع تلك الأحداث وحاولت ضبط نفسي والثقة في قدراتي، لقد عشت مثل هذه الظروف أثناء إدارتي لمباريات أقسام الهواة لمدة 10 سنوات، وهي مرحلة مهمة لأي حكم، كي يعتاد على مثل هذه الأمور».