شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لاقتناص «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة نادي الزمالك مكافآت كبيرة للاعبى الفريق الأول حال الفوز ببطولة السوبر الإفريقى أمام الترجي التونسي، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير الجاري.

وأبلغت الإدارة اللاعبين بالقرار وذلك بهدف تحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال اللقاء وطالبتهم بضرورة الفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، التي تنتظر لحظة التتويج لرفع معنوياتهم قبل مواجهة الأهلى يوم 20 من نفس الشهر في السوبر المحلى، وتقرر اصطحاب جميع اللاعبين إلى قطر بمن فيهم المصابون لتحفيز زملائهم والاحتفال معهم في حالة التتويج.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على عودة بعثة الفريق الكروى الأول من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة عقب انتهاء الفريق من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى بعدما تعذر توفير رحلة طيران مباشر للبعثة من الدوحة إلى أبوظبى مباشرة بسبب ظروف الطيران وغلق المجال الجوى بين كل من الدوحة وأبوظبى، وبين الدوحة والقاهرة.

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من جهة ثانية، كثف مجلس الإدارة من جهوده خلال الأيام القليلة الماضية لإيجاد حلول بتوفير طائرة خاصة تقل البعثة في الرحلتين لكن إذن الهبوط المباشر في قطر حال دون ذلك وأكد مرتضى منصور رئيس النادى أن البعثة ستسافر صباح غد الثلاثاء إلى الأردن ومنها إلى الدوحة في رحلة قد تستغرق ٦ ساعات، على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم ١٥ من فبراير الجارى ثم تسافر بعد يومين وتحديدا يوم ١٧ من نفس الشهر إلى أبوظبى للانتظام في معسكر مغلق هناك لمدة ٣ أيام قبل مواجهة الأهلى في كلاسيكو الكرة المصرية في السوبر المحلى المقرر ٢٠ فبراير، وشدد رئيس الزمالك على أن مثل هذه الأمور والعقبات والصعوبات هي التي كانت تحرك النادى للاعتراض على اللعب في قطر، وهو ما يحدث الآن بدليل أن البعثة ستتكبد عناء السفر إلى ٤ دول في يومين لخوض السوبر المحلى بالإمارات.

وتابع: أثق في قدرات وإمكانيات لاعبى الزمالك في التغلب على مثل هذه الظروف الصعبة خصوصا أنهم لديهم من الخبرات في السفريات الإفريقية ما يؤهلهم لتخطى كل هذه الصعاب، وكان مجلس الإدارة قد أسند رئاسة البعثة في الإمارات لأحمد مرتضى منصور عضو المجلس والذى سبق وحقق لقب السوبر المحلى والفوز على الأهلى في الإمارات في آخر مباراة هناك.

في سياق متصل قرر الجهاز الفنى اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة المحلية والسفر بـ٢٩ لاعبا إلى الإمارات بمن فيهم محمود عبدالعزيز زيزو المصاب بالرباط الصليبى. وأكد رئيس البعثة أن سفر زيزو مهم جدا وسيفرق مع اللاعب نفسيا خصوصا في حالة فوزنا وتتويجنا باللقب.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية تحت قيادة باتريس كارتيرون، المدير الفنى عقب مواجهته الاسماعيلى الأحد، وذلك لضيق الوقت على موعد السوبر الإفريقى ورغبة المدير الفنى في علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها بجانب تدريبهم على الخطة التي ينوى تطبيقها في اللقاء المقبل، وينتظر أن يجتمع كارتيرون باللاعبين قبل المران لشرح برنامج المرحلة المقبلة والتشديد عليهم بضرورة التركيز فقط في مواجهة الترجى وعدم تشتيت أذهانهم بمواجهة الأهلى، خاصة أنه يدرك صعوبة الفريق التونسى المتحفز للفوز بالسوبر.