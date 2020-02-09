شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور جوميز يدير السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين الجكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لقيادة الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة السوبر بين الزمالك والترجي التونسي، والتي تجمع الفريقين يوم 14 فبراير على ملعب ثاني بن جاسم «نادي الغرافة» بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الترجي، جاء الطاقم التحكيمي للمباراة كاملا كالتالي:

فيكتور جوميز، حكمًا رئيسيًا، ويعاونه سويلا وفاتسواني، ونداي حكمًا رابعًا، وسيكازوي حكمًا لـ«VAR».