شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية: صلاح يقترب من تحقيق إنجاز جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت الصحف الإنجليزية بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وليفربول الإنجليزى، بعد تألقه اللافت للنظر مع فريق الريدز في الموسم الحالى، لاسيما بعدما بات ينافس بقوة على لقب هداف البريميرليج للموسم الثالث على التوالى، بعدما سجل هدفين في المباراة الأخيرة للفريق ليرتفع رصيده من الأهداف 14 هدفا، وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفرعون المصرى أمامه فرصة ذهبية في الموسم الجارى، لمعادلة إنجاز آلان شيرار، نجم إنجلترا السابق، والفرنسى تيرى هنرى، نجم أرسنال الأسبق، خاصة أن شيرار هو اللاعب الوحيد الذي نجح في إحراز لقب هداف الدورى الإنجليزي في ثلاث مناسبات متتالية مع نيوكاسل وبلاكبيرن (مرتين).

Advertisements

في المقابل، حقق النجم الفرنسى تيرى هنرى، أسطورة أرسنال السابق، لقب هداف بريميرليج، في أربع مناسبات، من بينها ثلاث مرات متتالية بداية من موسم (2003- 2004) وحتى موسم (2005- 2006).

ونجح صلاح في إثبات جدارته بالتواجد في الدورى الإنجليزى في الموسم الأول له مع ليفربول، بعدما تربع على عرش هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 32 هدفًا وبفارق هدفين عن هارى كين، نجم توتنهام هوتسبير، والذى سبق أن حصل على هذه الجائزة مرتين بقميص الفريق اللندنى موسمى (2015- 2016) (2016- 2017).

كما حافظ على الجائزة في الموسم الماضى، إلا أنه اشترك في القمة مع الثنائى الإفريقى، وتحديدًا زميله في ليفربول ومنتخب السنغال ساديو مانى وبير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، والمنتخب الجابونى.